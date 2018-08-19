Ізраїльська влада закрила мечеть аль-Акса на Храмовій горі

Після теракту в Єрусалимі поліція закрила ворота мечеті аль-Акса на Храмовій горі, попередньо видаливши з неї всіх мусульман, що моляться і представників йорданського ВАКФа – організації, яка наглядає за дотриманням домовленості між Йорданією та Ізраїлем про мусульманський контроль у святих для ісламу місцях на ізраїльській території.

Це викликало гнів йорданської влади, які розцінили дії Ізраїлю як неправомірні, повідомляє інформаційне агентство "Петра". Міністр у справах ЗМІ та урядовий прес-секретар Йорданії Джумана Гумайнат заявила: "Подібна практика, яка осуждується нами, порушує святість цього місця і може розпалити пристрасті серед мусульман всього світу".

Як стверджують в Йорданії, даний крок являє собою порушення міжнародного законодавства з боку Ізраїлю як окупуючої сили у Східному Єрусалимі.

В арабському сегменті інтернету активно поширювалися знімки мусульман, що моляться на вулиці поруч із мечеттю аль-Акса через те, що мечеть закрили.

Втім, вчора двері мечеті вже відкрили і мусульмани можуть безперешкодно молитися в ній, на відміну від євреїв, яким заборонено навіть ворушити губами, промовляючи молитви про себе на Храмовій горі.