В Одесі відкрили новий Східний культурний центр з молитовним залом

Другий Східний культурний центр з великим молитовним залом відкрили в Одесі 10 серпня.

Новий культурний центр має площу 2000 кв. м – це молитовний зал з окремими ярусами для чоловіків і жінок, кімнати для проведення конференцій і навчання, зал переговорів. Для богослужіння призначені два з трьох поверхів. На першому поверсі розміщуються адміністративні та технічні приміщення, а також зал для омовіння, повідомляє "112".

Першу молитву відвідали понад півтисячі парафіян зі своїми родинами та друзями, серед яких імами і представники арабських діаспор з різних куточків України.

За словами керівника будівництва нового культурного центру Павла Сорокіна, новий будинок створений з використанням останніх технологій. У будівлі впроваджена система рекуперації тепла для економної підтримки комфортної температури в приміщеннях, молитовний зал обладнаний новітньою аудіотехнікою. Підлоги побудовані з турецького натурального мармуру, а килими в молитовному залі привезені за спецзамовленням.

Східний культурний центр побудований на кошти Аднана Кивана, який є найбільшим арабським інвестором України. Будинок дружби, як його вже неофіційно назвали, буде носити ім'я батька мецената– Ахмеда Сулеймана Кивана.