У німецьких школах хочуть заборонити хіджаб

Окремі політики в Німеччині виступають за те, щоб заборонити носіння мусульманських головних уборів дівчаткам до 14 років.

Між тим, багато мусульман у Німеччині проти таких заходів, повідомляє aussiedlerbote.de.

Що стосується самих дівчаток-мусульманок, то деякі з них вже в 10-12 років покривають голову, інші кажуть, що планують носити хіджаб, коли будуть старші, і лише деякі зовсім відмовляються від носіння хустки.

«Для нас вкрай важливо, щоб, коли дівчина приймає рішення покривати голову, мова йшла саме про самоствердження. Ми поважаємо рішення жінок, які добровільно вирішили носити хіджаб, тому не можна говорити про дискримінацію. У той же час ми хочемо, щоб школярок не примушували до цього», - каже міністр з питань інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія Йоахім Штамп.

У той час як в одних школах виступають проти мусульманських нарядів, інші фінансують покупку такого одягу для дівчаток. Так, гімназія Песталоцці в місті Херн (Північний Рейн-Вестфалія) практикує використання незвичайної для Німеччини спортивної форми під час занять фізкультурою. Адміністрація школи дозволила дівчаткам з мусульманських сімей ходити на уроки плавання в буркіні. Більше того – гімназія сама безкоштовно надає ці наряди.

Директор навчального закладу Фолькер Геслінг каже, що раніше учениці-мусульманки не відвідували уроки фізкультури, мотивуючи це своїми релігійними поглядами. Тепер дівчатка можуть плавати, не порушуючи релігійних приписів.