Іран висловив протест Грузії через неповагу до жінок у хіджабі

Тегеран висловив протест владі Грузії через неналежне ставлення служби безпеки аеропорту Тбілісі до іранських жінок, що носять хіджаб.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Бахрам Каземі, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Грузія Online».

Приводом для реакції іранського зовнішньополітичного відомства стали звернення пасажирів авіарейсу «Тбілісі-Ісфаган», які поскаржилися на дії співробітників служби безпеки тбіліського аеропорту. На пунктах огляду вони змушували деяких іранських жінок знімати хіджаб.

«Після ретельної обробки відповідних звернень посольство Ірану в Грузії направило протести в грузинський МЗС і службу безпеки аеропорту Тбілісі», - йдеться в заяві Каземі.

Іранський дипломат додав, що консульський департамент МЗС Ісламської Республіки зажадав від посольства Грузії в Тегерані пояснень за фактом інциденту.

«Закликали грузинську владу надалі не допускати в їх країні неналежного ставлення до громадян Ірану. Розраховуємо, що, завдяки вжитим заходам, служба безпеки аеропорту Тбілісі буде поважати приватне життя мусульманських жінок і не допустить повторення подібних інцидентів», - підкреслюється в повідомленні МЗС Ірану.