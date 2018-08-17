У Великобританії атакували з рогаток дві мечеті під час вечірньої молитви

Британські мусульманські організації засудили атаки на дві мечеті Бірмінгема, які невідомі особи скоїли під час вечірньої молитви в минулу середу.

Зокрема, мечеть Камаруль-Іслам, яка знаходиться неподалік мечеть Аль-Хіджра, залишилися з розбитими вікнами, коли вандали за допомогою потужних рогаток закидали будівлі масивними шарикопідшипниками, повідомляє Islam-today.

При цьому розмір запущених у мусульманські храми снарядів був такий, що з урахуванням швидкості вони могли легко вбити людину. Відомо, що після інциденту обидві мечеті знаходяться під охороною поліцейського патруля. Було порушено кримінальну справу за статтею про ненависницький злочин. Організація Tell MAMA UK, яка фіксує прояви ісламофобії по всій країні, засудила боягузливий напад зловмисників, закликавши правоохоронні органи віддати їх до рук правосуддя.