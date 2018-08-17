Кримські татари планують побудувати біля Львова мечеть

Біля Львова планують розпочати будівництво житлового кварталу для внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму.

Крім жителів Донбасу та кримчан, там також проживатимуть кримські татари, а на території комплексу хочуть звести молитовний дім – мечеть. Про це у коментарі Tvoemisto.tv розповів керівник культурного центру кримських татар у Львові Ернест Абкелямов.

Мова йде про ділянку загальною площею 14 гектарів, яка розташована за межами населеного пункту. Дублянська міська рада уже виділила близько 70 земельних ділянок переселенцям під житло, на решту ще розробляється проектна документація.

Наразі немає проекту мечеті, але, імовірно, це буде молитовний дім, де мусульмани зможуть задовольнити свої духовні потреби.

«Це не класична мечеть з мінаретами, але зрозуміло, що якщо на певній території живе якась культурно-релігійна громада зі своїми звичаями, традиціями, то їм потрібна своя церква, цвинтар, національні класи в школі – тобто те, що дозволить їм бути в межах свого культурного простору», – говорить Ернест Абкелямов.

За його словами, у Львові питання будівництва мечеті зараз не стоїть, однак в перспективі такий проект можуть реалізувати: «Для іміджу міста це було б надзвичайно правильно. Ми повинні розуміти, що довгий час Львів був і залишається багатокультурним містом, де перетинаються східна і західна культури, де дуже багато гостей зі арабських країн. Є багаті меценати, які готові профінансувати спорудження мечеті, хоча це швидше питання на перспективу».

Наразі, мусульмани у Львові можуть задовольнити свої духовні потреби в ісламському культурному центрі імені Мухаммада Асада на вулиці Лінкольна та в культурному центрі кримських татар на Саксаганського.