Суд Швеції став на бік мусульманки, яка відмовилася потиснути руку чоловікові

У Швеції мусульманка, яка відмовилася потиснути руку чоловікові в ході співбесіди і отримала відмову, подала в суд на компанію і виграла процес.

Про це пише Islam-today. Повідомляється, що 24-річна прихильниця ісламу шукала роботу перекладачки у місті Уппсала. Дівчину запросили на співбесіду, на початку якої працівник відділу кадрів простягнув здобувачці руку. Коли мусульманка відмовилася потиснути руку співрозмовникові і дала зрозуміти, що з релігійних міркувань доторкнутися до чоловіка не може, співбесіду було припинено, і з дівчиною розлучилися.

Прихильниця ісламу звернулася до місцевого омбудсмена. З його подачі справа дійшла до суду з трудових питань. Суддя визнав, що дівчина зазнала дискримінації. Суд наказав компанії виплатити на користь мусульманки компенсацію в розмірі 40 тис. крон (близько 3 830 євро).

«Суд встановив, що відмова жінки потискати руку особі протилежної статі є релігійним проявом, що перебуває під захистом статті 9 Європейської конвенції з прав людини», - йдеться у постанові. У документі наголошується, що політика компанії шкодить людям мусульманської релігії, де існує заборона на рукостискання між жінками і чоловіками, які не знаходяться в близькому спорідненні.