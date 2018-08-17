До складу Сенату Австралії вперше увійшла мусульманка

У складі Сенату Австралії вперше з'явилася прихильниця ісламу.

Представницю «Партії зелених» Мехрін Фарукі, жінку пакистанського походження, обрали на звільнене місце в австралійському парламенті після відставки одного з народних обранців, повідомляє Islam-today.

У 2013 році Фарукі стала першою людиною з умми Австралії, яку було обрано до законодавчих зборів штату Новий Південний Уельс. Сім'я мусульманки у 1992 році емігрувала до Австралії з Пакистану. До політики Мехрін займалася науковою кар'єрою у галузі екології.

Примітно, що сенатор Фарукі вже встигла продемонструвати свій намір захищати інтереси громади мусульман. Зокрема, вона рішуче засудила висловлювання сенатора Фрейзера Энінга, який підтримав заборону на мусульманську еміграцію в Австралію.