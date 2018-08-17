У Бішкеку відкриють найбільшу мечеть у Центральній Азії

Мечеть в Астані може позбутися титулу найбільшої у Центральній Азії.

Верховний муфтій Киргизії Максат ажи Токтомушев повідомив про те, що у вересні нинішнього року в Бішкеку планується відкрити найбільшу мечеть у Центральній Азії, повідомляє Islam-today.

«Мечеть буде дуже красивою, за основу взята архітектура періоду Османської імперії, — розповів мусульманський лідер. — Ми впевнені, що новий ісламський храм стане прикрасою Киргизстану», — зазначив він.

Мусульманський храм буде називатися Центральною республіканською мечеттю імені імама аль-Сарахсия. Будівництво об'єкту розпочалося у 2012 році. Нова мечеть зможе вмістити до 8 тисяч осіб, а її територія — до 20 тисяч.

Зараз найбільшою мечеттю Центральної Азії є соборна мечеть «Хазрет Султан» в Астані. Культовий об'єкт відкрився у липні 2012 року. Мечеть розташовується на території 11 га, загальна площа храму становить понад 17 тис. кв. м. Місткість храму – 5 тис. осіб, у мусульманські свята об'єкт може прийняти до 10 тис. осіб.