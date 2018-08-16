Австралійський сенатор вимагає закрити в'їзд до країни для мусульман

Сенатор штату Квінсленд Фрезер Еннінг зажадав закрити в'їзд до Австралії для мігрантів з мусульманських країн.

Політик вважає, що тим самим вдасться вирішити проблему міграції, повідомляє Islam-today. Виступаючи у верхній палаті парламенту Австралії, Еннінг звинуватив прихильників ісламу в асиміляції і зажадав підготувати «остаточне розв'язання проблеми міграції».

Ісламофобські заяви політика викликали невдоволення в уряді і опозиції Австралії. У згаданому сенатором терміні «остаточне рішення» угледіли аналогію з політикою нацистської Німеччини щодо «остаточного вирішення єврейського питання», яка передбачала знищення євреїв.

Заяву Еннінга розкритикував у соціальних мережах прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл. «Австралія – країна, якій вдалося побудувати найбільш успішне мультикультурне суспільство, засноване на взаємній повазі і довірі. Ми відкидаємо і засуджуємо будь-які прояви расизму», – написав він.