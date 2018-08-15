У Канаді 200 осіб підтримали мусульманина, який зазнав нападу дорогою з мечеті

Понад 200 людей у Канаді взяли участь у заході, організованому на підтримку мусульманина, який піддався атаці дорогою з мечеті в Саскатуні.

Як повідомляє Islam-today, 13 липня Абу Шейх, який був одягнений у традиційний релігійний одяг, йшов додому після ранкового намазу в мечеті. У цей момент на тротуар перед ним заїхала машина і спробувала його збити. Авто переслідувало мусульманина до самого будинку. Потім особи, які перебували в автомобілі кинули цеглу в житло Абу Шейха.

У минулі вихідні в підтримку прихильника ісламу і його родини було організовано захід солідарності. Городяни зібралися в мечеті, з якої потерпілий йшов у день нападу. Разом із мусульманином вони пройшли цим маршрутом.

«Співчуття вимагає дій, – впевнена донька постраждалого Аїша Шейх – Люди дуже засмутилися з приводу події, і їм надали шанс показати моєму батькові, що він потрібен Саскатуну, і що тут безпечно».

Серед учасників події також були високопоставлені особи: підтримати жертву ісламофобії прийшли віце-прем'єр Гордон Вайант, мер Чарлі Кларк та інші політики.