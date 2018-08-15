Мекка повністю готова до прийому паломників

Заповідна мечеть заповнилася хаджиями зі всього світу, які прибули в Мекку для здійснення обрядів паломництва, що стартують 19 серпня.

За даними служби паспортного контролю Саудівської Аравії, станом на минулу неділю в країну прибуло понад 1,4 мільйона паломників, повідомляє Islam-today.

Близько 1,3 млн. прихильників ісламу прибули в королівство на літаках, 75 тис. – наземним шляхом, 15,7 тис. – через морські порти.

Заступник еміра Мекки принц Абдулла бін Бандар в минулий понеділок організував засідання виконкому з хаджу, щоб переконатися в повній оснащеності і готовності святинь для прийому паломників. Зокрема, на додаток до вже працюючих 7386 прибиральників святинь і 5987 двірників Мекки влада залучила більше 13 тис. техніків, молодшого адміністративного та медичного персоналу. При цьому в їх розпорядженні буде 717 одиниць техніки з прибирання площ. Президент управління у справах Двох священних мечетей шейх Абдуррахман Аль-Судайс проінспектував Заповідну мечеть та її околиці, переконавшись в їх готовності до напливу хаджиїв.

У свою чергу, Міністерство у справах хаджу і умри організувало інформаційну кампанію про паломництво французькою, англійською, російською, перською та китайською мовами.