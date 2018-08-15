Каліфорнійське місто оголосило серпень місяцем поваги до мусульман

Влада каліфорнійського міста Американ Каньйон оголосила серпень місяцем обізнаності та поваги до американських мусульман.

Таким чином місто вшанувало місцеву мусульманську громаду вперше, повідомляє Islam-today. При цьому владі не завадила навіть відсутність мечеті.

«Я вважаю, що для мусульманського співтовариства це велика віха, – зізналася член міської ради, мусульманка Мар'ям Абудамус, чиї батьки свого часу емігрували з Близького Сходу. – У той час, як відносно іммігрантів існує стільки негативу, особливо щодо мусульман, необхідно цінувати їх».

У свою чергу, лідер мусульманської громади міста Американ Каньйон Наджим Хан прийняв ініціативу міської влади з радістю. «По-моєму, це чудова ідея. Я думаю, що інші міста і країни також повинні практикувати подібне», – заявив він.