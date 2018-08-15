Влада Китаю передумала зносити мечеть після акції протесту мусульман

Уряд Китаю відклав знесення великої мечеті в китайському місті Вейчжоу в центральній провінції Нінся-Хуей, який планувалося здійснити в минулу суботу.

Це сталося після акції протесту за участю тисяч людей, пише Islam-today.

Протестувальники почали збиратися біля мечеті з четверга. У Вейчжоу з'їхалися прихильники ісламу з інших куточків провінції. Багато з них у знак солідарності привезли одновірцям їжу.

Вдень у суботу місцевим чиновникам треба було проконтролювати процес ліквідації культової споруди. Однак замість цього представники влади зачитали документ про відстрочку знесення, після чого більша частина демонстрантів розійшлася.

При цьому влада відключила інтернет в радіусі 14 км від Вейчжоу, щоб уникнути більшого скупчення демонстрантів. Крім цього, користувачі за межами району зіткнулися з технічною помилкою при спробі знайти в пошуковій системі словосполучення «мечеть Вейчжоу».