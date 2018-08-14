У Франції автомобіль в'їхав в мечеть

Мечеть аль-Віфак в Монс-ан-Барелі (Франція) зазнала серйозних ушкоджень внаслідок протаранення автівкою її дверей.

Про це повідомляє "Іслам в Україні" з посиланням на французьке видання "France3".

Згідно із заявою північної префектури, водій легковика навмисно скерував автівку у вхідні двері місця поклоніння. Постраждалих осіб немає. За словами представника мечеті Мохаммеда Буладуара, якщо б наїзд відбувся на десять хвилин раніше, наслідки могли б бути більш кривавими.

"Служба національної поліції негайно вжила надзвичайних заходів", - зазначили у префектурі, додавши, що результати розслідування свідчать, що подія "не демонструє жодної расистської мотивації".

Згідно з інформацією видання "France3", підозрюваний, що скерував Мерседес у мечеть, був ідентифікований поліцією і нині затриманий. Це людина французької національності та мусульманської віри, яка раніше вже була засуджена. Про мотиви скоєного наразі не повідомляється.