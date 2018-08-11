У Норвегії вчителя-мусульманина звільнили за небажання торкатися жінок

В Осло педагог-мусульманин позбувся роботи після того, як відмовився торкатися до колег жіночої статі.

Як заявив Бенте Альфхейм, директор школи Екеберг, в якій трудився вчитель-мусульманин, співробітниці навчального закладу «випробували на собі його відмову від рукостискання», повідомляє Islam-today.

Відзначається, що мусульманин кожен раз пояснював, що не робить цього не з неповаги, а виключно з релігійних міркувань. Примітно, що на бік звільненого педагога встали всі правозахисники країни, незалежно від віросповідання. Наприклад, керівник "Організації проти суспільної дискримінації" Ахенатон Оддвар де Леон зазначив, що звільнення може бути виходом тільки у разі, якщо релігійна практика заважає віруючому виконувати свою роботу. «Однак цей випадок – зовсім інший», – підкреслив він.