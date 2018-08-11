У Китаї мусульмани протестують проти знесення мечеті

У провінції Нінся сотні місцевих мусульман вийшли на акцію протесту у зв'язку з загрозою знесення великої Соборної мечеті.

Правозахисники розцінюють цей намір влади як чергову спробу замаху на свободу віросповідання, пише Islam-today. Наголошується, що причиною знесення став примітний стиль мусульманського храму, що значно вирізняє його в міському середовищі. Крім того, Соборна мечеть Вейчжоу з її численними куполами й мінаретами в близькосхідному стилі не пройшла всіх необхідних процедур при будівництві.

Влада запропонувала мусульманам частково залишити на місці будівлю мечеті за умови, що її куполи будуть замінені елементами в китайському стилі, проте місцеві жителі від такого варіанту категорично відмовилися.