В Швейцарії з'явилася премія для «борців з ісламізацією»

Скандальний колишній журналіст зі Швейцарії Джорджо Гірінгеллі, який отримав популярність як ініціатор прийняття закону про заборону носіння бурки і нікабу, виступив з черговою пропозицією.

На цей раз активіст оголосив про заснування премії «Swiss Stop Islam Award», яка вперше буде вручена цієї зими, повідомляє Islam-today.

Її отримають «борці з ісламізацією», які особливо відзначилися на цьому терені. В інтерв'ю газеті «Basler Zeitung» Гірінгеллі зазначив, що лауреатами премії можуть стати «патріоти», які чинять опір «новим загарбникам». Проти мусульман як таких, за словами чоловіка, він нічого не має, однак при цьому вважає іслам «небезпечної релігією».