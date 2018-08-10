Імами Узбекистану займуться профілактикою суїцидів

Імамів Узбекистану зобов'язали ходити по домівках жителів республіки з проповідями про гріховність самогубства, а також розповідати про це під час п'ятничних проповідей у мечетях.

Про це повідомляє Islam-today з посиланням на видання «Озодлик», в якому опубліковано інтерв'ю джерела в Комітеті у справах релігій при кабінеті міністрів Узбекистану.

Відзначається, що на лекціях священнослужителі повинні будуть нагадувати, що суїцид вважається одним з найбільших гріхів в ісламі.

У Комітеті повідомили, що причиною подібних проповідей стало різке збільшення кількості самогубств в центральноазіатській республіці. За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, щорічно на кожні 100 тисяч населення в республіці здійснюється 6 самогубств. За кількістю суїцидів Узбекистан займає в Центральній Азії третє місце, поступаючись тільки Казахстану та Киргизстану.