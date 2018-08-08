Імам з Індонезії продовжував здійснювати намаз під час землетрусу (відео)

У неділю, 5 серпня, в Індонезії в районі острова Ломбок було зафіксовано черговий сильний землетрус, у результаті якого загинули понад 90 людей, кілька сотень отримали поранення.

Перші поштовхи магнітудою 7,0 балів застали деяких мусульман прямо під час намазу. Проте навіть за такої ситуації імам мечеті не перервав молитву і продовжував читати сури зі Священного Корану, повідомляє Islam-today.