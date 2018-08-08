В Індії видали фетву, що забороняє мусульманам модну стрижку
14:17, 08 серпня 2018Іслам
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В Індії видали фетву, що забороняє мусульманам модну стрижку / islam-today.ru
В індійському місті Хайдерабад опублікована фетва, що забороняє чоловікам-мусульманам носити популярну у всьому світі стрижку – так звану «британку», коли волосся біля скронь – значно коротше волосся на верхній частині голови.
Автором фетви виступив відомий у країні мусульманський богослов, шейх Мухаммед Хисамудин, повідомляє Islam-today.
Він, зокрема, зазначив, що подібні модні зачіски, навіяні заходом, «згубно впливають на мусульманську молодь». Ця Фетва, що примітно, отримала підтримку багатьох мусульманських релігійних діячів по всій Індії.
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