Поліція США шукає вандалів, які осквернили мусульманський храм
12:40, 07 серпня 2018Іслам
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Зловмисників зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження / Islam-today
В американському місті Мейплвуд (штат Міннесота) розпочато розслідування за фактом осквернення невідомими будівлі мусульманського храму.
Правоохоронці вивчають записи з камер зовнішнього відеоспостереження навколо мечеті, в об'єктив яких потрапили зловмисники, повідомляє Islam-today.
Вандали залишили на стінах мечеті шовіністичні написи, а також нанесли фарбою число 666.
У міській адміністрації осквернення храму назвали «неприйнятним злочином». У Раді з американо-ісламських відносин висловили сподівання на якнайшвидше затримання вандалів. На думку мусульманських активістів, цей злочин є кричущим проявом ненависті на релігійному ґрунті.
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