Поліція США шукає вандалів, які осквернили мусульманський храм

В американському місті Мейплвуд (штат Міннесота) розпочато розслідування за фактом осквернення невідомими будівлі мусульманського храму.

Правоохоронці вивчають записи з камер зовнішнього відеоспостереження навколо мечеті, в об'єктив яких потрапили зловмисники, повідомляє Islam-today.

Вандали залишили на стінах мечеті шовіністичні написи, а також нанесли фарбою число 666.

У міській адміністрації осквернення храму назвали «неприйнятним злочином». У Раді з американо-ісламських відносин висловили сподівання на якнайшвидше затримання вандалів. На думку мусульманських активістів, цей злочин є кричущим проявом ненависті на релігійному ґрунті.