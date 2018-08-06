В Одесі з'являться дві нові мечеті

В Одесі запрацюють дві нові мечеті, одна з них - навіть з мінаретом.

Одна з мусульманських громад Одеси планує побудувати нову мечеть по вулиці Балківська, 128-а - замість будівлі колишнього дитсадка, яке вона використовує як молельний будинок з 1994 року, повідомляє видання «Думська».

Містобудівні умови і обмеження громада отримала у травні цього року, зараз на ділянці ведуться підготовчі роботи.

Нову культову споруду буде зведено у класичному стилі, з куполом висотою приблизно 28 метрів, 22-метровим головним мінаретом і ще чотирма вежами менших розмірів. До речі, це буде перша одеська мечеть, обладнана мінаретами.

Чиновники зобов'язали мусульман забезпечити шумозахист, щоб не турбувати сусідів: встановити звукопоглинаючі конструкції або акустичні екрани.

За мечеттю зведуть адміністративну будівлю громади. Їх з'єднають підземним переходом.

Про терміни будівництва і підрядника поки нічого не відомо.

Ще одна нова мечеть — без мінарету і куполу, зате з айваном (склепінчасте приміщення, з трьох сторін обнесене стіною і відкрите з четвертої сторони), вже побудована на 10-й станції Великого Фонтану, біля 31-ї «Перлини». Поруч із нею звели православний храм.

Таким чином, усього в Одесі буде п'ять ісламських молитовних будинків: на Рішельєвській (Арабський культурний центр), «Аль-Фуркат» на Багрицького, «Аль-Масар» на площі Молоді, на Балківській і Фонтані.