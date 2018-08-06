У Данії вперше оштрафували мусульманку за носіння нікабу

У Данії, де на початку серпня набрав чинності закон, що забороняє носіння у громадських місцях одягу, який закриває обличчя, оштрафована перша мусульманка в нікабі.

Як повідомляє Islam-today, 28-річна жінка була затримана в одному з торгових центрів міста Херсхольм на півночі країни після бійки з іншою представницею прекрасної статі, яка спробувала зірвати з мусульманки хустку.

Як повідомили в поліції, зловмисниці вдалося зірвати хустку з мусульманки, однак до приїзду поліції та знову її одягла, за що і була оштрафована. Тепер їй належить виплатити державі близько 156 євро.

Варто зазначити, що закон на заборону одягу, який закриває обличчя, також поширюється на балаклави, маски і накладні бороди. Нагадаємо, що в тій чи іншій мірі заборони на носіння одягу, який закриває обличчя, також діють у Франції, Бельгії, Німеччині та Австрії.