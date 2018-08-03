На Філіппінах заарештований проповідник-терорист
13:31, 03 серпня 2018Іслам
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Правоохоронці Філіппін затримали можливого терориста / Islam-today
На Філіппінах за підозрою у пропаганді екстремізму і тероризму затриманий мусульманський проповідник.
На думку правоохоронців, він може бути причетний до теракту на півдні країни, жертвами якого стали 11 осіб, пише Islam-today.
Йдеться про інцидент, що трапився 24 липня в місті Ламитан. У районі цивільних збройних сил вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою. Відповідальність за теракт на себе взяло терористичне угруповання «Абу Сайяф», пов'язане з ІГІЛ.
У 58-річного мусульманського проповідника знайшли осколкову гранату і вибухові речовини. Як вважають правоохоронці, чоловік має відношення до організації терористичного акту. Найближчим часом йому будуть пред'явлені відповідні звинувачення.
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