На Філіппінах заарештований проповідник-терорист

На Філіппінах за підозрою у пропаганді екстремізму і тероризму затриманий мусульманський проповідник.

На думку правоохоронців, він може бути причетний до теракту на півдні країни, жертвами якого стали 11 осіб, пише Islam-today.

Йдеться про інцидент, що трапився 24 липня в місті Ламитан. У районі цивільних збройних сил вибухнула вантажівка, начинена вибухівкою. Відповідальність за теракт на себе взяло терористичне угруповання «Абу Сайяф», пов'язане з ІГІЛ.

У 58-річного мусульманського проповідника знайшли осколкову гранату і вибухові речовини. Як вважають правоохоронці, чоловік має відношення до організації терористичного акту. Найближчим часом йому будуть пред'явлені відповідні звинувачення.