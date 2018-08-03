На Хадж до Саудівської Аравії прибули 600 тисяч паломників
09:36, 03 серпня 2018Іслам
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Цього року Хадж здійснять понад 2 млн мусульман / Islam-today
До Саудівської Аравії для здійснення обрядів Хаджу прибули близько 567 тисяч паломників.
Такі дані Генеральної дирекції Саудівської Аравії за паспортами, повідомляє Islam-today.
У відомстві зазначили, що 558 505 осіб дісталися до королівства повітряним транспортом, 4 696 людей наземним способом і 4 258 паломників - морем.
Взагалі цього року влада Саудівської Аравії очікує понад 2 млн паломників. У 2017 році здійснили Хадж 2,3 млн мусульман.
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