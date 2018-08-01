У Мецці священну Каабу підготували до сезону Хаджу
13:26, 01 серпня 2018Іслам
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У Саудівській Аравії готуються до сезону Хаджу / islam-today.ru
У Заповідній мечеті в Мецці до сезону Хаджу приготували Священну Каабу.
Згідно з традицією, чорне покривало Кааби, кісву, склали та підняли на три метри від землі, а також обшили білою тканиною, передає Islam-today.
Як повідомив генеральний директор комплексу імені короля Абдула Азіза для Священної Кааби Ахмад Аль-Мансурі, ця міра дозволяє захистити кісву від пошкоджень і зберегти її чистою.
Як виявилося, є паломники, які не просто намагаються доторкнутися до Кааби, але і вирізати шматочки тканини, щоб забрати їх із собою у якості сувенірів.
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