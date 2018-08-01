У Мецці священну Каабу підготували до сезону Хаджу

У Заповідній мечеті в Мецці до сезону Хаджу приготували Священну Каабу.

Згідно з традицією, чорне покривало Кааби, кісву, склали та підняли на три метри від землі, а також обшили білою тканиною, передає Islam-today.

Як повідомив генеральний директор комплексу імені короля Абдула Азіза для Священної Кааби Ахмад Аль-Мансурі, ця міра дозволяє захистити кісву від пошкоджень і зберегти її чистою.

Як виявилося, є паломники, які не просто намагаються доторкнутися до Кааби, але і вирізати шматочки тканини, щоб забрати їх із собою у якості сувенірів.