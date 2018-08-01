У Фінляндії не вистачає викладачів ісламу

Школи Фінляндії відчувають гостру потребу в кваліфікованих викладачах ісламу.

У країні на даний момент налічується близько 10 тисяч школярів-мусульман, повідомляє Islam-today. Між тим, кваліфікованих викладачів ісламу, тобто таких, що мають ступінь магістра і педагогічні дослідження в цій області, налічується трохи більше двох десятків.

Для задоволення потреби в педагогічних кадрах не вистачає ще, як мінімум, сотні фахівців-ісламознавців.

Раніше стало відомо про те, що вже цієї осені викладання ісламської теології на теологічному факультеті почне Гельсінський університет. Фінансування на створення нової кафедри виділило Міністерство освіти і культури країни.