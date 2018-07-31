П'ятничні проповіді у мечетях Татарстану присвятять гріху несплати аліментів
20:29, 31 липня 2018Іслам
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У мечетях Татарстану розкажуть про гріховність несплати аліментів / islam-today.ru
У церквах і мечетях Татарстану пройдуть проповіді про гріховність несплати аліментів.
Про це сьогодні на брифінгу в Кабміні Татарстану повідомила дитячий омбудсмен РТ Гузель Удачина, передає Islam-today.
Вона зазначила, що активне залучення представників татарстанських конфесій, безсумнівно, матиме вплив на певну категорію громадян, а тому п'ятничні проповіді в мечетях і православних храмах повинні бути присвячені цій темі.
Нагадаємо, аналогічні проповіді проводились у храмах республіки і раніше. У 2014 році в мечетях пройшла ціла серія проповідей про гріховність боргів по аліментах. За інформацією служби судових приставів, до початку 2018 року сума заборгованості по аліментах у Татарстані становила 3,1 млрд рублів. Неплатників аліментів у республіці – понад 20 тисяч.
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