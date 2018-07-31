Вперше пара мусульман уклали шлюб на передовій на Сході України

Серед захисників України на Сході, є чимало послідовників ісламу.

Як повідомляє "Іслам в Україні", днями мусульманська пара, не залишаючи зони бойових дій, взяла шлюб, обряд якого за всіма правилами провів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" шейх Саід Ісмагілов.

Муфтій відзначає, що за чотири роки війни на Сході України така подія відбулася вперше, бо частіше йому як імаму-капелану доводилося проводити джаназа-намази за героїв, що загинули, захищаючи Україну.

"Таке відбулось вперше. Одружив на самісінькій лінії фронту мусульманську пару - чоловіка та жінку зі Збройних сил України. Люди знайшли одне одного на війні, обоє українці, обоє прийняли іслам, обоє захищають Україну в одній військовій частині. І тепер вирішили одружитись. [...] Це було надзвичайно. Молодята у камуфляжі прямо з позицій, свідки в камуфляжі, імам - також у камуфляжі, за вікном десь далі бахає та тріскотить бій (а він тут ніколи не припиняється), а я урочисто питаю: «Чи згоден ти взяти її в дружини відповідно до Священного Корану та сунни пророка Мухаммада?». Вітаю брата Алі та сестру Аміну! Нехай Всевишній Аллаг благословить їх подружжя!", - сказав Саід Ісмагілов.