В Єгипті з'явиться музей віротерпимості

В Єгипті в найближчі роки почнеться робота над створенням першого в країні музею віротерпимості.

Музей буде побудований поруч з головною мечеттю Каїра, повідомляє Islam-today. В комітет, якому належить опрацювати деталі проекту, увійшли відомі експерти, науковці та богослови, у тому числі колишній міністр старовин Єгипту, нині знаменитий археолог Закі Хавас, директор Національного музею Єгипту Сабах Абд аль-Разік, директор Музею ісламу Мамдух Отман та інші.

У першу чергу, експерти опрацюють концепцію музею. За попередніми даними, експозиція повинна демонструвати віротерпимість ісламу, а також розповісти про вірування епохи фараонів, коптської та єврейської громад країни.