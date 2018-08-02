Індія має намір позбавити громадянства 4 мільйона мусульман

Влада Індії може позбавити громадянства близько 4 мільйонів жителів штату Ассам, якщо ті не доведуть його наявності найближчим часом.

У їх число увійшли нащадки біженців з Бангладеш, які перебралися на територію Індії під час війни за незалежність на початку 70-х років минулого століття, повідомляє Islam-today.

Ці люди прожили там понад 40 років. Однак, як з'ясувалося, і цей факт не дає їм права на отримання громадянства Індії. Повідомляється, що влада країни вже почала складати списки тих, хто буде депортований у Бангладеш. Кілька сотень людей відправлені до табору тимчасового утримання. Чи готовий Бангладеш прийняти мільйони біженців, поки невідомо.