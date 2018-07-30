У Казахстані потонули імам і двоє його синів
17:20, 30 липня 2018Іслам
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Імама і його синів шукають 80 рятувальників / islam-today.ru
Трагедія сталася у селі Боран на річці Кара Ертис в Курчумському районі Східно-Казахстанської області.
Тут у річці потонув місцевий імам і двоє його синів, повідомляє Islam-today з посиланням на російське інформагентство. Наразі рятувальники продовжують пошуки тіл загиблих, які зникли напередодні, 29 липня.
У МНС зазначили, що розігралася трагедія купання у недозволеному місці. За попередньою інформацією, через сильну течію 8-річний син імама почав тонути, його 39-річний батько і 19-річний брат кинулися йому на допомогу. Далі, згідно зі свідченнями очевидців, всіх трьох віднесло течією.
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