У Казахстані потонули імам і двоє його синів

Трагедія сталася у селі Боран на річці Кара Ертис в Курчумському районі Східно-Казахстанської області.

Тут у річці потонув місцевий імам і двоє його синів, повідомляє Islam-today з посиланням на російське інформагентство. Наразі рятувальники продовжують пошуки тіл загиблих, які зникли напередодні, 29 липня.

У МНС зазначили, що розігралася трагедія купання у недозволеному місці. За попередньою інформацією, через сильну течію 8-річний син імама почав тонути, його 39-річний батько і 19-річний брат кинулися йому на допомогу. Далі, згідно зі свідченнями очевидців, всіх трьох віднесло течією.