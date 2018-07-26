У Дніпрі мусульманській громаді повернули старовинну мечеть (відео)

13:11, 26 липня 2018
Іслам
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Будівля мечеті у Дніпрі / tsn.ua

Про це повідомляє ТСН.

Її спорудили на початку ХХ століття коштом татар та турецьких торговців. За радянських часів тут зробили цех, клуб НКВС, а згодом – спортивну школу.

Нині тут навчаються 700 дітей. Для них кримськотатарська громада купила нове приміщення у середмісті.

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