У Дніпрі мусульманській громаді повернули старовинну мечеть (відео)

Після десятирічних перемовин місцева влада передала мусульманській громаді Дніпра старовинну мечеть.

Про це повідомляє ТСН.

Її спорудили на початку ХХ століття коштом татар та турецьких торговців. За радянських часів тут зробили цех, клуб НКВС, а згодом – спортивну школу.

Нині тут навчаються 700 дітей. Для них кримськотатарська громада купила нове приміщення у середмісті.