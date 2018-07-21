Грузинська мечеть визнана пам'яткою культурної спадщини
11:35, 21 липня 2018Іслам
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Соборна мечеть в аджарському селищі Горджомі / islam-today.ru
Соборна мечеть в аджарському селищі Горджомі в Хулойському муніципалітеті у 88 кілометрах від Батумі офіційно визнана пам'яткою культурної спадщини.
Відповідну постанову підписав генеральний директор Національного агентства захисту культурної спадщини Ніколоз Антидзе, повідомляє Islam-today.
Відзначається, що мусульманський храм являє собою своєрідний аджарський різновид конструкції двоповерхової будівлі. Тут також функціонує медресе.
Будівництво мечеті було розпочато у 1900 році і завершено у 1903. Функціонувати за призначенням Горджомська соборна мечеть, як і більшість інших культових споруд, перестала у 1930 році і служила сільськогосподарським складом, а пізніше – музеєм.
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