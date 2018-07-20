У Запоріжжі збираються побудувати мечеть

У Запоріжжі в парку Пушкіна збираються побудувати мечеть для мусульманської громади.

На останній сесії Запорізької міської ради депутати «дали добро» релігійній організації «Мусульманська релігійна громада міста Запоріжжя» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, повідомляє місцевий портал "Перший Запорізький".

Мова йде про ділянку площею 0,9 гектара, яка розташована у парку Пушкіна. Згідно з картографічними даними, ділянка розміщується на вулиці Волгоградській на місці колишнього футбольного стадіону.

"У нашому місті проживає значна частина мусульман. Наша громада веде серед них велику культурно-просвітницьку роботу, основне завдання якої – створення міцного суспільства і здоровий діалог між представниками різних культур і релігій, що в свою чергу призведе до створення мирної процвітаючої держави. При цьому у нас немає постійного приміщення для проведення релігійних обрядів, проведення зборів та просвітницьких заходів",- йдеться у тексті звернення голови ради мусульманської громади Ідана Юнусова до запорізького голови.

Зараз у Запоріжжі функціонує тільки невеликий молитовний будинок на вулиці Зоряна, де мусульмани збираються для проведення спільної молитви.