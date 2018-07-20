У Запоріжжі збираються побудувати мечеть

07:21, 20 липня 2018
Іслам
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Зараз у Запоріжжі функціонує тільки невеликий молитовний дім / 1news.zp.ua

На останній сесії Запорізької міської ради депутати «дали добро» релігійній організації «Мусульманська релігійна громада міста Запоріжжя» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, повідомляє місцевий портал "Перший Запорізький".

/ 1news.zp.ua

Мова йде про ділянку площею 0,9 гектара, яка розташована у парку Пушкіна. Згідно з картографічними даними, ділянка розміщується на вулиці Волгоградській на місці колишнього футбольного стадіону.

"У нашому місті проживає значна частина мусульман. Наша громада веде серед них велику культурно-просвітницьку роботу, основне завдання якої – створення міцного суспільства і здоровий діалог між представниками різних культур і релігій, що в свою чергу призведе до створення мирної процвітаючої держави. При цьому у нас немає постійного приміщення для проведення релігійних обрядів, проведення зборів та просвітницьких заходів",- йдеться у тексті звернення голови ради мусульманської громади Ідана Юнусова до запорізького голови.

Зараз у Запоріжжі функціонує тільки невеликий молитовний будинок на вулиці Зоряна, де мусульмани збираються для проведення спільної молитви.

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