Футболіст збірної Франції на гроші від ЧС-2018 побудує мечеть

Усман Дембеле, футболіст збірної Франції, яка днями завоювала титул Чемпіона світу, привернув увагу журналістів і громадськості своєю благодійною діяльністю.

Спортсмен, який виступає за іспанську «Барселону», вирішив витратити гроші, отримані за чемпіонство, на будівництво на батьківщині мусульманського храму. Про це повідомляє Islam-today.

Повідомляється також, що побудована мечеть буде у рідному місті чемпіона. Варто відзначити, що мати Усмана Дембеле народилася в Сенегалі. Зараз жінка проживає в Мавританії. Батько спортсмена – виходець з Малі. Сам Дембеле народився у Франції.