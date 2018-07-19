Футболіст збірної Франції на гроші від ЧС-2018 побудує мечеть
20:49, 19 липня 2018Іслам
711 0
Усман Дембеле / islam-today.ru
Усман Дембеле, футболіст збірної Франції, яка днями завоювала титул Чемпіона світу, привернув увагу журналістів і громадськості своєю благодійною діяльністю.
Спортсмен, який виступає за іспанську «Барселону», вирішив витратити гроші, отримані за чемпіонство, на будівництво на батьківщині мусульманського храму. Про це повідомляє Islam-today.
Повідомляється також, що побудована мечеть буде у рідному місті чемпіона. Варто відзначити, що мати Усмана Дембеле народилася в Сенегалі. Зараз жінка проживає в Мавританії. Батько спортсмена – виходець з Малі. Сам Дембеле народився у Франції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter