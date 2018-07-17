В аеропорти Саудівської Аравії на хадж прибудуть 6072 рейси з паломниками

У минулі вихідні в Саудівську Аравію почали прибувати іноземні паломники, які мають намір звершити Хадж.

Як повідомляє Islam-today, в цілому, до Саудівської Аравії прибудуть 6072 рейси з паломниками. Значна їх частина прибуде в аеропорти Джидді та Медіни.

Першими в королівстві приземлилися літаки з хаджиями з Індії, Пакистану та Бангладеш.

Як повідомили в Управлінні цивільної авіації Саудівської Аравії, вся підготовка до прибуття паломників завершена.

Відомство повністю готове до реалізації вказівок Зберігача Двох святих мечетей Короля Салмана, який розпорядився про те, щоб прочанам були надані кращі умови та спрощені процедури при прибутті та вильоті.