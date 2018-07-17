Британська мечеть зібрала перші пожертвування у криптовалюті

Оголосивши на початку травня, що мечеть почне приймати криптовалютні садаки (пожертви), мечеть Шеклвел-лейн зібрала приголомшливі 13,983 фунта у цифровій валюті під час Рамадану.

Турецька мечеть у Хакні, Іст-Лондон, ініціювала свій план із прийому криптовалют цього літа, ставши першою у країні - і однією з небагатьох у світі - отримувати цифрову валюту як форму пожертви, повідомляє сайт innov.ru.

Мечеть співпрацювала з лондонською Combo Innovation, яка спеціалізується на ісламських фінансах. Генеральний директор Гурмит Сінгх працював із головою мечеті Еркіном Гюнеєм, щоб дати раду з питань збору, зберігання та безпеки криптовалюти.

За 30 днів Рамадану мечеть отримала 24 пожертви з усього світу - на загальну суму майже 14 000 фунтів стерлінгів. Для порівняння, її грошові пожертви склали всього 3 460 фунтів стерлінгів.

Ерік Гюней сказав: «Багато людей у мечеті спочатку скептично ставилися до того, що ми приймали ці нові гроші, але той факт, що ми отримали в чотири рази більше від пожертвувань у криптовалюті, показує, наскільки важливо їх відкривати».

Завдяки успіху впровадження криптовалюти, Гурмит Сінгх сподівається, що інші мечеті та благодійні організації будуть слідувати за її керівництвом і скористаються можливостями, які надає цей новий потік доходів.