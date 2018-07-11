У Туреччині заарештували ісламського проповідника за організацію злочинного угрупування з 235 осіб

Турецька поліція затримала скандально відомого проповідника Аднана Октара, відомого як Харун Ях'я.

Як повідомляє Islam-today, він і 235 його послідовників підозрюються у скоєнні ряду злочинів, серед яких: створення злочинної організації, сексуальні домагання, викрадення дітей, шантаж, незаконне позбавлення людей свободи, військове й політичне шпигунство, шахрайство, відмивання майнових цінностей, фальсифікація документів, порушенні закону про боротьбу з тероризмом, погрози, наклепи, образи, хабарництво й незаконне зберігання персональних даних інших осіб.

Харун Ях'я – відомий у Туреччині письменник псевдонаукового напрямку, ісламський креаціоніст. Як раніше писали турецькі ЗМІ, фактично Октар очолює псевдоісламську секту, де практикуються рабство та безладні статеві зв'язки.