У Туреччині заарештували ісламського проповідника за організацію злочинного угрупування з 235 осіб
15:43, 11 липня 2018Іслам
1827 0
Скандально відомого проповідника заарештували за організацію бандгрупи / islam-today.ru
Турецька поліція затримала скандально відомого проповідника Аднана Октара, відомого як Харун Ях'я.
Як повідомляє Islam-today, він і 235 його послідовників підозрюються у скоєнні ряду злочинів, серед яких: створення злочинної організації, сексуальні домагання, викрадення дітей, шантаж, незаконне позбавлення людей свободи, військове й політичне шпигунство, шахрайство, відмивання майнових цінностей, фальсифікація документів, порушенні закону про боротьбу з тероризмом, погрози, наклепи, образи, хабарництво й незаконне зберігання персональних даних інших осіб.
Харун Ях'я – відомий у Туреччині письменник псевдонаукового напрямку, ісламський креаціоніст. Як раніше писали турецькі ЗМІ, фактично Октар очолює псевдоісламську секту, де практикуються рабство та безладні статеві зв'язки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter