Мусульманам заборонили звершувати колективні намази на території Тадж-Махалу

Відтепер мусульмани не мають право здійснювати колективні намази на території комплексу Тадж-Махал.

Відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни, повідомляє Islam-today.

Судді мотивували своє рішення тим, що одне з чудес світу має зберегти свою культурну ідентичність і бути позбавлене від релігійної приналежності.

На початку цього року влада Індії заборонила здійснювати в Тадж-Махалі намаз всім, хто не є мешканцем округу, в якому комплекс розташований. А жителям округу намаз у мечеті дозволявся лише при пред'явленні паспорта.