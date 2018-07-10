Мусульманам заборонили звершувати колективні намази на території Тадж-Махалу
17:16, 10 липня 2018Іслам
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У мечеті Тадж-Махал більше не буде колективних намазів / islam-today.ru
Відтепер мусульмани не мають право здійснювати колективні намази на території комплексу Тадж-Махал.
Відповідне рішення ухвалив Верховний суд країни, повідомляє Islam-today.
Судді мотивували своє рішення тим, що одне з чудес світу має зберегти свою культурну ідентичність і бути позбавлене від релігійної приналежності.
На початку цього року влада Індії заборонила здійснювати в Тадж-Махалі намаз всім, хто не є мешканцем округу, в якому комплекс розташований. А жителям округу намаз у мечеті дозволявся лише при пред'явленні паспорта.
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