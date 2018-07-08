В Австрії закривають мечеті і висилають імамів з країни

З Австрії видворять кілька голів мусульманської громади (імамів) та закриють сім мечетей через "політизацію ісламу".

Імами отримують фінансування з-за кордону, повідомив канцлер Себастьян Курц, пише "ТСН" з посиланням на видання Agence France Presse.

Під дію закону про заборону іноземного фінансування можуть потрапити близько 60 імамів і члени їхніх сімей, тому Австрія може не подовжити посвідку на проживання загалом для 150 осіб.

"Паралельні суспільства, політичний іслам та радикалізація не мають місця в нашій країні", - сказав Курц.

Закриють так звану мечеть "Сірих вовків" у Відні за поширення турецького націоналізму, а також розпустять всю релігійну арабську громаду. Курц повідомив, що ці кроки узгоджені з Ісламською релігійною спільнотою Австрії.

Такі дії зумовлені розслідуванням владою релігійних справ у світлинах дітей у турецьких мечетях. Фотографії показали молодих хлопчиків у камуфляжній формі, які йдуть, махаючи турецькими прапорами, а потім грають у трупів.