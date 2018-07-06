У Мецці спалили автомобіль жінки, яка сіла за кермо

У Мецці саудівські поліцейські затримали двох чоловіків, які підпалили автомобіль своєї сусідки Сальми аш-Шаріф.

Згідно з матеріалами справи, зробили вони це з-за того, що представниця прекрасної статі сіла за кермо, повідомляє 6 липня Islam-today.

Сама ж 31-річна потерпіла повідомила правоохоронцям, що їй неодноразово доводилося чути образи з боку затриманих. Автомобіль був життєво необхідний жінці, оскільки, працюючи касиром, вона змушена була половину зарплати віддавати возившему її водієві, і це при тому, що вона утримує літніх батьків.

Відзначається, що спалений автомобіль був куплений в розстрочку, а на страховку у жінки не вистачило грошей. Коли історія набула в королівстві широкого громадського резонансу, віце-мер Мекки Фахад аль-Руки повідомив, що новий автомобіль буде куплений Сальмі аш-Шаріф за рахунок муніципалітету.