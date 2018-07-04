У Києві презентували перший в Україні посібник з ісламознавства

Третій день роботи VII Міжнародної молодіжної літньої школи ісламознавства, що розпочала свою роботу 1 липня, розпочався з презентації навчального посібника "Ісламознавство".

Співавторами цієї книги є відомий український вчений, історик і філософ, релігіє- і сходознавець, дослідник доктринальної та філософської думки ісламського світу, автор першого повного перекладу з мови оригіналу смислів Корану українською, кандидат історичних наук, доцент Національного університету "Острозька академія", голова Центру ісламознавчих досліджень академії Михайло Якубович та голова Українського центру ісламознавчих досліджень, релігієзнавець, Муфтій Духовного управління мусульман України “Умма” шейх Саід Ісмагілов, повідомляє "Іслам в Україні".

Ця книга є єдиним навчальним посібником для всіх, хто цікавиться науковим вивченням ісламу.

Автори розповіли, що вони прагнули розкрити найбільш актуальні питання вивчення ісламу. При цьому вони звертаються до першоджерел - Корану, Сунни, свідчень релігійних авторитетів.