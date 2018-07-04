В Узбекистані з'явилось перше в республіці мусульманське турагентство
12:01, 04 липня 2018Іслам
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Узбекистан робить ставку на розвиток мусульманського туризму / islam-today.ru
В Узбекистані з'явилося перше в республіці мусульманське туристичне агентство Muslim-tour.
Засновником його виступило республіканське Управління мусульман, повідомляє Islam-today.
Планується, що турагентство буде займатися розвитком паломницького туризму в міста Узбекистану.
Зокрема, як зазначили в прес-службі Управління, завдання Muslim-tour – організація поїздок у найбільші місця для паломництва в республіці, створення сприятливих умов для паломників і підвищення авторитету Узбекистану в мусульманському світі.
Підготувати програму розвитку в Узбекистані паломницького туризму відповідним відомствам у 2017 році доручив президент республіки Шавкат Мірзієв. Наразі на території Узбекистану знаходяться близько тисячі пам'яток, об'єктів і місць, пов'язаних з історією та культурою ісламу.
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