В Узбекистані з'явилось перше в республіці мусульманське турагентство

В Узбекистані з'явилося перше в республіці мусульманське туристичне агентство Muslim-tour.

Засновником його виступило республіканське Управління мусульман, повідомляє Islam-today.

Планується, що турагентство буде займатися розвитком паломницького туризму в міста Узбекистану.

Зокрема, як зазначили в прес-службі Управління, завдання Muslim-tour – організація поїздок у найбільші місця для паломництва в республіці, створення сприятливих умов для паломників і підвищення авторитету Узбекистану в мусульманському світі.

Підготувати програму розвитку в Узбекистані паломницького туризму відповідним відомствам у 2017 році доручив президент республіки Шавкат Мірзієв. Наразі на території Узбекистану знаходяться близько тисячі пам'яток, об'єктів і місць, пов'язаних з історією та культурою ісламу.