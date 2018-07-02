У Києві стартувала VII Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства

У Києві 1 червня в приміщенні Ісламського культурного центру розпочала роботу VII Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства.

Цьогоріч її темою визначено "Іслам і соціальний розвиток: історія та сучасність", повідомляє "Іслам в Україні".

Цю школу проводить Український центр ісламознавчих досліджень за сприяння Громадської Спілки “Всеукраїнська асоціація “Альраід”.

Як нагадав шей Саід, мета чергової Літньої школи - створити майданчик для обміну експертними думками на тему розвитку ісламу й мусульман в Україні, у країнах Європи та на Близькому Сході, а також дати оцінку найсучаснішим тенденціям в мусульманському світі.

Робота школи триватиме до 5 липня.