Єгипет програв Чемпіонат світу через дотримання поста у Рамадан, заявив глава футбольної асоціації
18:57, 30 червня 2018Іслам
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Збірна Єгипту на ЧС-2018 / Islam-Today
На гру збірної Єгипту на матчах Чемпіонату світу з футболу-2018 вплинуло дотримання посту на Рамадан.
Таку думку висловив глава Єгипетської футбольної асоціації Хані Абу Ріда, повідомляє Islam-Today. За його словами, перед мундіалем він розмовляв з футболістами, проте ті відмовилися порушити піст священного місяця, що і стало причиною програшу. Зокрема, пост не збирався припиняти нападник збірної Єгипту Мохамед Салах.
При цьому багато арабських країн, як зазначив Абу Ріда, буквально змушували своїх гравців відмовитися від дотримання посту в дні ЧС-2018.
Збірна Єгипту посіла четверту сходинку у групі А, не здобувши жодної перемоги і не набравши жодного очка.
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