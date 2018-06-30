Єгипет програв Чемпіонат світу через дотримання поста у Рамадан, заявив глава футбольної асоціації

На гру збірної Єгипту на матчах Чемпіонату світу з футболу-2018 вплинуло дотримання посту на Рамадан.

Таку думку висловив глава Єгипетської футбольної асоціації Хані Абу Ріда, повідомляє Islam-Today. За його словами, перед мундіалем він розмовляв з футболістами, проте ті відмовилися порушити піст священного місяця, що і стало причиною програшу. Зокрема, пост не збирався припиняти нападник збірної Єгипту Мохамед Салах.

При цьому багато арабських країн, як зазначив Абу Ріда, буквально змушували своїх гравців відмовитися від дотримання посту в дні ЧС-2018.

Збірна Єгипту посіла четверту сходинку у групі А, не здобувши жодної перемоги і не набравши жодного очка.