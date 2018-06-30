Тренер збірної Тунісу заявив, що перемогти Панаму на Чемпіонаті світу допоміг іслам
09:46, 30 червня 2018Іслам
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Набіль Маалул / islamtoday
Головний тренер збірної Тунісу Набіль Маалул вважає, що його віра допомогла здобути перемогу над командою Панами на Чемпіонаті світу з футболу-2018.
Про це він заявив, коментуючи перемогу команди з рахунком 2:1. Слова тренера передає islamtoday.
«Я - ревний мусульманин, вважаю, що перемогти допомогла моя віра. В сьогоднішньому матчі ми добилися заслуженої перемоги. Коли ми пробилися в таку групу, то розуміли, що сподіватися нам треба на третє місце», – заявив Маалул.
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