Тренер збірної Тунісу заявив, що перемогти Панаму на Чемпіонаті світу допоміг іслам

Головний тренер збірної Тунісу Набіль Маалул вважає, що його віра допомогла здобути перемогу над командою Панами на Чемпіонаті світу з футболу-2018.

Про це він заявив, коментуючи перемогу команди з рахунком 2:1. Слова тренера передає islamtoday.

«Я - ревний мусульманин, вважаю, що перемогти допомогла моя віра. В сьогоднішньому матчі ми добилися заслуженої перемоги. Коли ми пробилися в таку групу, то розуміли, що сподіватися нам треба на третє місце», – заявив Маалул.