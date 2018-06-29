Верховний суд США підтримав указ Президента про заборону на в'їзд у країну мусульманам з п'яти країн

Верховний суд США повністю підтримав виданий раніше указ Президента США Дональда Трампа про обмеження в'їзду громадянам із п'яти мусульманських країн.

Як повідомляє «ZN.UA», відповідне рішення суду підтвердило правомірність і конституційність останньої редакції запровадженої заборони на в'їзд. Як стверджує адміністрація Трампа, ініціативу заборони розробили в рамках національної безпеки країни.

У Верховному суді не погодилися з твердженнями противників указу про те, що він дискримінує мусульман і є перевищенням влади. Сам Дональд Трамп назвав рішення Верховного суду "величезною перемогою".

"Сьогоднішній вирок Верховного Суду - це величезна перемога американського народу і Конституції. Це рішення є також моментом величезної підтримки після декількох місяців істеричних коментарів від засобів масової інформації та політиків-демократів, які відмовляються робити те, що необхідно для нашого кордону та нашої країни", - заявив Президент США.

Раніше інші суди визнавали заборону Трампа про обмеження в'їзду неконституційним. Його критикували правозахисні групи та біженці.

Згідно з указом, в'їзд у США заборонено громадянам Сирії, Ірану, Лівії, Ємену, Сомалі й частково обмежений для громадян Венесуели та Північної Кореї.