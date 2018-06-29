Під час історичного візиту в Ізраїль Принц Вільям відвідав мечеть аль-Акса

У рамках візиту в Єрусалим британський принц Вільям відвідав один із найбільш шанований мусульманських храмів у світі – мечеть аль-Акса.

Як повідомляє Іslam-today.ru з посиланням на Al-Arabiya, член британської королівської сім'ї, який продовжує в ці дні своє тижневе турне по близькосхідним країнам, побував у старій частині Єрусалиму, де також відвідав оглядовий майданчик на Оливній горі.

До цього принц побував у Палестині та провів зустріч з її лідером Махмудом Аббасом, а також палестинцями, які проживають у таборах біженців.

У Тель-Авіві відбулася його зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

На початку турне герцог Кембриджський побував в Йорданії, де зустрівся з королем Абдаллою II.